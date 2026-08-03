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Manisa Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 3 Ağustos 2026 tarihinde sıcak hava etkili olacak. Gündüz sıcaklıkları 37 dereceye ulaşırken, gece sıcaklıkları 22 derece civarında kalacak. Hava genellikle güneşli ve nem oranı düşük seyredecek. Öğle saatlerinde açık hava etkinliklerinden kaçınılması, bol su tüketilmesi önem taşımaktadır. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Aile bireylerinin serin ortamlarda vakit geçirmesi önerilmektedir.

Manisa Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 3 Ağustos 2026 Pazartesi. Manisa'da gündüz sıcaklıkları 37 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 22 derece olacak. Hava genellikle güneşli. Nem oranı düşük seviyelerde seyredecek. Öğle saatlerinde açık hava etkinlikleri zorlayıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 4 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklıkları 37 derece civarında. Gece sıcaklıkları yine 22 derece civarında seyredecek. 5 Ağustos Çarşamba gündüz sıcaklıkları 38 dereceye yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 23 derece olacak. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklıkların 38 derece civarında olması bekleniyor.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde açık hava etkinliklerinden kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkarken koruyucu giysiler giymek önemlidir. Güneş kremi kullanmak cilt sağlığınızı korur. Yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri öneriliyor.

Manisa'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Açık hava etkinliklerinizi sabah veya akşam saatlerine planlamak daha sağlıklı. Günün en sıcak zamanlarında kapalı and serin ortamlarda bulunmak da faydalı olacaktır.

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hava durumu Manisa
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