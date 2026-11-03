Manisa Hava Durumu! 03 Kasım Salı Manisa hava durumu nasıl?

03 Kasım 2026 tarihinde, Manisa'da hava durumu dikkat çekici. Şehirde sıcaklık ortalaması 20 derece civarında. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik var. Gün ilerledikçe hava ılımanlaşıyor. Güneşli bir gün geçirmemizi sağlıyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir atmosfer oluşuyor. Manisa’da bugün hava açık ve bulutsuz bir gökyüzü ile birlikte. Yer yer az miktarda bulutlar görülebiliyor.

Yüksek nem oranı, hissedilen sıcaklığı artırabilir. Açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanlar dikkat etmelidir. Gün ortasında sıcaklık 22 dereceye ulaşabilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19 derece civarına düşecek. Manisa'nın iklimsel zenginlikleri nedeniyle, doğal ortamda yürüyüş yapmak avantajlı. Sosyal etkinlikler için hava durumu oldukça uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 04 Kasım Çarşamba günü, sıcaklık 18 ile 21 derece arasında olacak. Bulutluluk oranı artabilir. Ancak ani yağış beklenmiyor. 05 Kasım Perşembe günü sıcaklık tekrar yükselerek 21 dereceye ulaşabilir. Bunun için kalın kıyafetler giymek iyi bir fikir.

Bu dönemde hava koşullarına yönelik önlemleri almak önemli. Güneşli saatlerde dışarıda yeterli su tüketmeli. Aksi halde vücut yorgun düşebilir. Akşam saatlerinde hafif bir ceket almak gerekebilir. Rüzgâr etkisiyle hava serinleyebilir. Manisa'da doğanın tadını çıkarın. Hava durumu ne olursa olsun, keyfinizi kaçırmayın.