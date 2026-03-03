HABER

Manisa Hava Durumu! 03 Mart Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu ılımandır. Gündüz sıcaklığı 17 derece civarında olacakken gece sıcaklık 3 - 4 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık ve güneşli geçecek. Çarşamba ve Perşembe günlerinde de benzer sıcaklıklar beklenecek. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunulsa da sabah ve akşam saatlerinde serinlik göz önünde bulundurulmalıdır. Uygun kıyafet seçimi alerjik reaksiyonlara karşı önemlidir.

Seray Yalçın

3 Mart 2026 Salı günü, Manisa'da hava durumu ılıman ve keyifli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 17 derece civarında. Gece ise sıcaklık 3 - 4 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Çarşamba günü, 4 Mart 2026, gündüz sıcaklığı 17 - 18 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 2 - 3 derece civarında kalacak. Perşembe günü, 5 Mart 2026, gündüz sıcaklığı 16 - 17 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı yine 2 - 3 derece civarında olacak. Bu süreçte hava genel olarak açık ve güneşli kalacaktır.

Ilıman hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini hatırlamak önemlidir. Bu nedenle, bu saatlerde uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Yüksek nem oranını da göz önünde bulundurmak gerekir. Alerjik reaksiyonlara karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulacaktır. Ancak sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

