Manisa Hava Durumu! 03 Mayısıs Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Bugün 3 Mayıs 2026 Pazar günü, Manisa'da hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10-11 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 7-8 derece arasında değişecek. Bu serin hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Manisa'da hava durumu, kış mevsiminden kalan soğuk bir his yaratacak. Spil Dağı gibi yüksek kesimlerde hafif kar yağışı bekleniyor. Şehir merkezinde ise orta şiddetli yağışlar etkili olacak. Sabaha ve akşama doğru bu durum serinlik hissini artıracak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Manisa'da ılımanlaşacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 17-18 dereceye yükselecek. Salı günü sıcaklık 19-20 dereceyi bulması bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günlerinde hava sıcaklıkları 22-24 derece arasında olacaktır. Bu artışla birlikte yağışların azalması ve hava koşullarının stabil hale gelmesi bekleniyor.

Bu serin ve yağışlı hava koşullarında kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak kalmak önemlidir. Yağışlı havalarda kaygan zeminlere karşı dikkat etmek gerekiyor. Su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemli. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.