Manisa Hava Durumu! 03 Şubat Salı Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Şubat 2026 Salı, Manisa'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 10 ile 12 derece civarında olacak. Nem oranı %71 civarında. Rüzgar hafif, hızı yaklaşık 2.7 km/s. Bu güzel hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişecek. 4 Şubat Çarşamba günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 12 ile 14 derece arasında değişecek. 5 Şubat Perşembe günü, hava daha da bulutlanacak. Sıcaklıklar 15 ile 17 derece arasında olacak. 6 Şubat Cuma günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 17 ile 19 derece arasında seyredecek.

Bu değişen hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Özellikle 6 Şubat Cuma günündeki hafif yağmura dikkat edilmeli. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak gerekir. Kat kat giyinmek, gerektiğinde katları çıkarıp giymek sağlığınız açısından önemlidir.

Manisa'da bugünkü hava durumu oldukça güzel. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları genellikle ılıman olacak. Ancak hafif yağmurlu günlere karşı hazırlıklı olmak, dışarıda vakit geçirirken konforunuzu artıracaktır.