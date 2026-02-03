HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 03 Şubat Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve keyifli. Sıcaklık 10 ile 12 derece arasında seyrediyor. Nem oranı %71, rüzgar hızı ise 2.7 km/s. Önümüzdeki günlerde ise hava koşulları değişecek. 4 Şubat'ta parçalı bulutlu, 5 Şubat'ta bulutlu hava bekleniyor. 6 Şubat'ta hafif yağmur görülmesi olası. Değişen hava koşullarına hazırlıklı olmak sağlığınız için önemli. Şemsiyenizi unutmayın.

Manisa Hava Durumu! 03 Şubat Salı Manisa hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 3 Şubat 2026 Salı, Manisa'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 10 ile 12 derece civarında olacak. Nem oranı %71 civarında. Rüzgar hafif, hızı yaklaşık 2.7 km/s. Bu güzel hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişecek. 4 Şubat Çarşamba günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 12 ile 14 derece arasında değişecek. 5 Şubat Perşembe günü, hava daha da bulutlanacak. Sıcaklıklar 15 ile 17 derece arasında olacak. 6 Şubat Cuma günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 17 ile 19 derece arasında seyredecek.

Bu değişen hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Özellikle 6 Şubat Cuma günündeki hafif yağmura dikkat edilmeli. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak gerekir. Kat kat giyinmek, gerektiğinde katları çıkarıp giymek sağlığınız açısından önemlidir.

Manisa'da bugünkü hava durumu oldukça güzel. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları genellikle ılıman olacak. Ancak hafif yağmurlu günlere karşı hazırlıklı olmak, dışarıda vakit geçirirken konforunuzu artıracaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zelenskiy’den İran kararı: "Terörist ilan ettiler"Zelenskiy’den İran kararı: "Terörist ilan ettiler"
Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdiKatliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.