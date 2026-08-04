Manisa Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da, 4 Ağustos 2026 Salı günü, hava sıcaklıkları 36 - 37 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36 - 37 derece arasında kalacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21 - 22 derece civarına düşecek. Hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı da düşük seviyelerde seyredecek.

5 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklıkları 37 - 38 dereceye yükselecek. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 36 - 37 derece arasında kalacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları tekrar 36 - 37 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık yine 21 - 22 derece civarında seyredecek. Hava güneşli kalmaya devam edecek. Nem oranı da düşük seviyelerde olacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunacakların tedbir alması gerekiyor. Gölgelik alanlarda durmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de önemli. Hafif, açık renkli giysiler giymek, güneşin etkilerini azaltmada yardımcı olur. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak gerekir. Gerekirse koruyucu ürünler kullanmak faydalı olur.

Manisa'daki hava durumu göz önüne alındığında önlem almak şarttır. Sıcak hava koşullarına karşı tedbirli olmak sağlığınızı korumak açısından büyük önem taşımaktadır. Gerekli önlemleri almak, sağlığınız için kritik bir noktadır.