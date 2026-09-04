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Manisa Hava Durumu! 04 Eylül Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 4 Eylül 2026 tarihi itibarıyla hava durumu sıcak ve hafif rüzgarlı. Gün boyunca sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Nem oranı hissedilebilir düzeyde yüksek. Dışarıda keyifli vakit geçireceklerin hafif giysiler tercih etmesi önerilir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer seyir izleyecek, yer yer yağış bekleniyor.

Manisa Hava Durumu! 04 Eylül Cuma Manisa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 4 Eylül 2026 tarihinde Manisa'daki hava durumu sıcak ve hafif rüzgarlı. Gün boyunca sıcaklık 19 ila 22 derece arasında değişiyor. Nem oranı biraz fazla hissedilebilir. Dışarıda vakit geçirecekler, sıcak saatlerde hafif giysiler tercih etmelidir. Rüzgar havanın daha serin hissedilmesine neden olacak. Ancak güneş ısınmayı artıracak. Bugünkü hava durumu, Manisa’nın yaz sonuna uygun.

Manisa’da bugünkü hava açık ve güneşli. Yer yer bulutlu geçişler de olacak. Öğle saatleriyle birlikte sıcaklık artabilir. Dışarıda olanlar bol su içmelidir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önerilir. Akşam saatlerinde sıcaklık hızla düşecek. Bu, hafif rüzgarlı akşamlar için serinletici bir etki yaratacak.

Önümüzdeki günlerde Manisa’da hava durumu benzer olacak. Hafta sonu sıcaklık 20 dereceyi aşacak. Ancak nem oranı yükselebilir. Gece ve sabah saatlerinde serin havalar hissedilebilir. Gece kıyafetlerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Cumartesi günü yer yer yağışlar görülebilir. Doğaya çıkacaklar uygun planlama yapmalıdır. Şemsiyeleri yanlarında bulundurmalı ve ıslak zeminlere dikkat etmelidir.

Manisa’da 4 Eylül Cuma 2026 hava durumu sıcak ve keyifli. Dışarıda vakit geçirecekler giyimde ve beslenmede dikkatli olmalıdır. İlerleyen günlerde rüzgar ve yağış gibi olasılıkları göz önünde bulundurmak önemlidir. Sağlığınızı koruyacak önlemler almak, Manisa’nın keyfini çıkarmanız için faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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