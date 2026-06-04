Manisa Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Haziran 2026 Perşembe günü, Manisa'daki hava durumu oldukça keyifli. Hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 30-32 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklıklar 18-19 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif, nem oranı düşük olacak. Bu durum hava kalitesini artırıyor.

Manisa'daki hava durumu, açık ve güneşli bir gün isteyenler için ideal. Dışarıda vakit geçirmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Yürüyüş yapabilir veya açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Bu fırsatı değerlendirmek harika olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Haziran Cuma günü, hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 30-31 derece civarında seyredecek. 6 Haziran Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 31-32 derece arasında olacak. 7 Haziran Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 32-34 dereceye ulaşacak.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken bol su içmek önemli. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı. Cildinizi korumak için bu önlemi almalısınız. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bu, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Rüzgar hafif olduğundan açık hava etkinlikleri için uygundur.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli günler vaat ediyor. Bu havayı en iyi şekilde değerlendirmek için planlarınızı yapabilirsiniz.