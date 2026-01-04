HABER

Manisa Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Sıcaklık 8 ile 14 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde yağış beklenirken, gün boyunca nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı 3.6 km/saat olarak ölçülecek. 5 Ocak Pazartesi bulutlu, 6 Ocak Salı bulutlu ve güneşli, 7 Ocak Çarşamba kısmen güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için hava koşullarını dikkate almak faydalı.

Devrim Karadağ

Manisa'da 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu, hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklık aralığı 8 ile 14 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 3.6 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:20. Gün batımı saati 18:29 olarak öngörülüyor.

5 Ocak Pazartesi günü hava durumu bulutlu olacak. 6 Ocak Salı ise bulutlu ve güneşli geçecek. 7 Ocak Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık değerleri 8 ile 18 derece arasında değişecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

Bugün ve önümüzdeki günlerde hafif yağmurlu ve serin bir hava olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Serin havaya karşı uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. Önümüzdeki günlerde yağış beklenmeyeceği için açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

hava durumu Manisa
