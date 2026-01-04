Manisa Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu, hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklık aralığı 8 ile 14 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 3.6 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:20. Gün batımı saati 18:29 olarak öngörülüyor.

5 Ocak Pazartesi günü hava durumu bulutlu olacak. 6 Ocak Salı ise bulutlu ve güneşli geçecek. 7 Ocak Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık değerleri 8 ile 18 derece arasında değişecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

Bugün ve önümüzdeki günlerde hafif yağmurlu ve serin bir hava olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Serin havaya karşı uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. Önümüzdeki günlerde yağış beklenmeyeceği için açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.