Manisa Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün 4 Temmuz 2026 Cumartesi. Manisa'da hava durumu sıcak ve nemli olacak. Gündüz sıcaklık 34-35 derece civarında. Gece ise 22-23 derece arasında seyredecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar oluşabilir. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esecek.

Manisa'daki bu hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Yüksek sıcaklıklar ve nem, dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı bir ortam yaratabilir. Bu yüzden, günün en sıcak saatlerinde serin ortamlarda kalmak faydalı olacaktır. Özellikle öğle ve öğleden sonralarında dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Önümüzdeki günlerde Manisa'da hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. 5 Temmuz Pazar günü sıcaklık 34-35 derece civarında olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 33-34 derece arasında seyredecek. Bu süreçte hava koşulları ısınmaya devam edecek. Nem oranı da yüksek kalabilir.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içilmesi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak akıllıca bir tercihtir. Açık hava etkinlikleri, sabah erken saatlere veya akşam serinliğine denk getirilmelidir.

Manisa'da 4 Temmuz 2026 Cumartesi hava durumu sıcak ve nemli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin gerekli önlemleri alması önemlidir. Sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmek için bunlara dikkat edilmelidir.