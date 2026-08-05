Manisa Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Ağustos 2026 Çarşamba, Manisa'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarında. Gece ise hava sıcaklığı 24 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı olabilir.

Manisa'da hava durumu, önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 6 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 41 derece civarında olması tahmin ediliyor. 7 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 39 derece civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Bol su tüketimi faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt koruması için önemlidir. Şapka takmak da cilt sağlığı açısından gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Manisa'da sıcak ve güneşli koşulların devam edeceğini gösteriyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar bu önlemleri dikkate almalıdır. Dışarıda vakit geçirenler, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmek için dikkatli olmalıdır.