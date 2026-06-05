Manisa Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Haziran 2026 Cuma günü, Manisa'da hava durumu parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek. Manisa'da rahat bir gün geçirebileceğiz. Bugünkü hava durumu 20 derece civarında bir sıcaklık ve hafif bir rüzgar ile kendini gösterecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 22 ile 25 derece olacak. Rüzgar saatte 4 kilometre hızla esecek. 7 Haziran Pazar günü sıcaklık 23 ile 26 derece arasında değişecek. Bu günlerde hava durumu 20 ile 25 derece arasında olacak. Hafif rüzgar etkili olacak.

Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için elverişli bir dönemi işaret ediyor. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak faydalı olacaktır. Şapka takmak ve güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Hafif rüzgarlar nedeniyle alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmak önerilir. Bu önlemler ile Manisa'da keyifli vakit geçirebilirsiniz.