HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da bugün hava durumu parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hafif rüzgarın etkili olacağı bu gün, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak adına şapka ve güneş koruyucu kullanmak önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 22 ile 26 derece arasında seyrederken, hafif rüzgarların da alerjik reaksiyonlar için dikkatli olunmasını gerektirdiği belirtiliyor.

Manisa Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Manisa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 5 Haziran 2026 Cuma günü, Manisa'da hava durumu parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek. Manisa'da rahat bir gün geçirebileceğiz. Bugünkü hava durumu 20 derece civarında bir sıcaklık ve hafif bir rüzgar ile kendini gösterecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 22 ile 25 derece olacak. Rüzgar saatte 4 kilometre hızla esecek. 7 Haziran Pazar günü sıcaklık 23 ile 26 derece arasında değişecek. Bu günlerde hava durumu 20 ile 25 derece arasında olacak. Hafif rüzgar etkili olacak.

Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için elverişli bir dönemi işaret ediyor. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak faydalı olacaktır. Şapka takmak ve güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Hafif rüzgarlar nedeniyle alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmak önerilir. Bu önlemler ile Manisa'da keyifli vakit geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da karı kocaya infaz! Bursa'da karı kocaya infaz!
AK Partili Rümeysa Eker tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa ettiAK Partili Rümeysa Eker tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de 'Hacı Baba' vurgunu! "Hocanın cini tarafından alındı"

Kocaeli'de 'Hacı Baba' vurgunu! "Hocanın cini tarafından alındı"

Putin 'tavizleri kabul ettik' dedi! Açıklamalar peş peşe geldi: "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum"

Putin 'tavizleri kabul ettik' dedi! Açıklamalar peş peşe geldi: "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum"

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Cenazede Dilan Polat'a zehir zemberek sözler! "Allah onun belasını versin"

Cenazede Dilan Polat'a zehir zemberek sözler! "Allah onun belasını versin"

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.