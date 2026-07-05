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Manisa Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 5 Temmuz 2026 tarihinde beklenen hava durumu, güneşli ve sıcak bir gün olacağını gösteriyor. Gündüz sıcaklığı 33-34 dereceye ulaşıyor. Gece ise 18-20 dereceye gerilemesi öngörülüyor. Nem oranı %30-%35 aralığında kalacak. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle özellikle gündüz saatlerinde serin ortamlarda kalmak ve bol su içmek önem taşıyor.

Manisa Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Manisa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar günü, Manisa'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33-34 derece civarında olacak. Gece ise 18-20 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Nem oranı %30-%35 civarında. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 5-10 kilometre arasında değişecek.

Manisa'da bugünkü hava durumu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun görünüyor. Ancak, aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Günün en sıcak saatleri, öğle ve öğleden sonra, serin ortamlarda kalmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de önem taşıyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi rahatlık sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 31-32 derece olması bekleniyor. 7 Temmuz Salı günü ise sıcaklığın 33-34 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %25-%30 arasında değişecek. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzey yönünden esmeye devam edecek. Hızı yine saatte 5-10 kilometre civarında olacak.

Sıcak günlerde, dışarıda vakit geçirecekler için bazı önlemler almak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekli. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00-16:00 arasında, doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak gerekmektedir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan etkilenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Onların da serin ortamlarda kalmalarını sağlamak önemlidir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sıcak havalara karşı gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu şekilde, hem kendinizin hem de sevdiklerinizin sağlığını korumuş olursunuz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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