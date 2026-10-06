Manisa Hava Durumu! 06 Ekim Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da hava durumu, 6 Ekim 2026 tarihinde oldukça değişken. Bugün hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde hafif bir sis bekleniyor. Gün ilerledikçe hava daha berrak hale gelecek. Güneş ufukta belirmeye başlayacak. Bu, Manisalılara güzel bir gün sunacak. Ancak, akşam saatlerine doğru havada hafif bir nem hissedilebilir. Bu durum, günün ilerleyen saatlerinde beklenen cephenin etkisiyle gerçekleşecek.

Bugünkü hava ılık geçecek. Dışarıda geçireceğiniz zaman, bu ılıklığın tadını çıkarın. Fakat, güneşin altında fazla kalmamak önemli. Öğle saatlerinde serin yerleri tercih etmek akıllıca olacaktır.

İlerleyen günlerde hava durumu soğuyacak. Hafta ortasında sıcaklıkların 18 derece civarına düşmesi bekleniyor. Haftanın sonlarına doğru bazı bölgelerde hafif yağışlar olabilir. Dışarıda vakit geçirmeyi planlayanlar dikkat etmelidir. Havanın durumunu önceden kontrol etmek, gününüzü daha iyi şekillendirir.

Kış mevsimi kapıda. Sıcaklıkların düşmesiyle dış mekan aktiviteleri için hazırlıklı olmak önemli. Rüzgarlı günlerde kalın giysiler giymek gerekir. Hafif yağışlara karşı bir şemsiye bulundurmak da konforunuzu artırır. Alerjik rahatsızlıkları olanlar önlem almalıdır. Dışarı çıkarken havanın durumunu göz önünde bulundurmak sağlığınıza fayda sağlar.

Manisa'daki hava durumu dikkate değer. Güneşli bir gün geçirme şansınızı iyi değerlendirin. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. Doğanın tadını çıkarırken kişisel konforunuzu sağlamak önemlidir. Basit önlemler alarak hem sağlığınızı hem de keyfinizi koruyabilirsiniz.