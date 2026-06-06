Manisa Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33°C civarında. Gece ise sıcaklık 17°C seviyelerine düşecek. Hava açık ve güneşli. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak hava açık hava etkinlikleri için idealdir. Piknik yapma imkanı var. Doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Ayrıca havuz keyfi yapmak da mümkün. Ancak yüksek sıcaklıklara dikkat etmek gerekir. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. İnce tişörtler giymek faydalı olacaktır. Güneş kremi kullanmak cildinizi korur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Haziran Pazar günü sıcaklık 34°C civarında olacak. 8 Haziran Pazartesi günü de sıcaklık 34°C seviyelerine ulaşacak. Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için uygun.

Sıcak hava koşullarında bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak gerekir. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının en yoğun olduğu zamanlarda dışarıda bulunmamak sağlığınız için faydalı olacaktır.