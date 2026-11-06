Manisa Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Manisa'da hava durumu oldukça keyifli. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklık, hafif bir gömlek ya da ince bir kazak giymek için ideal. Yaz aylarını geride bıraktığımız bu dönemde, dışarıda vakit geçirmek için uygun bir hava durumu var.

Genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Zaman zaman güneşin görünmesi, enerjik hissetmenizi sağlayacak. Dışarıda yürüyüş yapma isteğinizi artıracak. Akşam saatlerine gelindiğinde soğuma yaşanacak. Bu nedenle katmanlı giyinmek faydalı olacaktır. Manisa akşam saatlerinde serinleyebilir. Plan yaparken bunu göz önünde bulundurmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu olumlu bir seyir izleyecek. Hafta sonuna kadar sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında dalgalanacak. Güneş ışığı gün boyunca artacak. Bu dönem, dış mekan etkinlikleri için oldukça uygun. Piknik yapmak veya arkadaşlarla buluşmak için ideal bir hava var.

Sonbahara girdiğimiz bu günlerde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmakta fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi artabilir. Yanınıza hafif bir ceket almak iyi bir fikir olacaktır. Gün içinde ani hava değişimlerini takip etmek önemli. Bu, planlarınızı değiştirebilmenize yardımcı olur. Hava durumu hakkında güncel bilgileri göz önünde bulundurarak, seyahatlerinizi düzenlemek daha konforlu bir deneyim sağlar.

Manisa'daki bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahmini, açık hava etkinlikleri için elverişli. Keyifli bir gün geçirmenizi dilerim. Hava durumunu takip etmek, gününüzü daha keyifli hale getirir.