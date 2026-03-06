Manisa Hava Durumu! 06 Mart Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Mart 2026 Cuma günü, Manisa'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 18 dereceye yakın seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 10 derece civarına düşecek. Rüzgarın hızı 5 kilometre/saat olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Nem oranı %72 civarında kalacak.

Gelecek günlerde hava durumu genel itibarıyla güneşli ve ılıman geçecek. Cumartesi günü sıcaklık 15 dereceye ulaşacak. Pazar günü de hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. Pazartesi günü sıcaklık 16 dereceye çıkacak. Rüzgar hızları 5 ile 13 kilometre/saat arasında değişecek. Rüzgar batı yönünden esecek. Nem oranı %45 ile %77 arasında dalgalanacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın kıyafetler tercih edilmeli. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızda fayda var. Uygun ayakkabı giymek de gereklidir. Hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmelisiniz.