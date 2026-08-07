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Manisa Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 7 Ağustos 2026 Cuma günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 36 dereceye çıkacakken, gece ise 21 dereceye düşmesi öngörülüyor. Aynı sıcaklıklar 8 ve 9 Ağustos günlerinde devam edecek. Yüksek sıcaklıklar öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Açık hava etkinliklerinde güneşten korunmak için hafif giysiler tercih edilmesi önemlidir. Bol su içmek ve güneş koruyucu kullanmak sağlık açısından büyük fayda sağlayacaktır.

Manisa Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Manisa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Manisa'da 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu, sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 21 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Manisa'nın tipik yaz havasını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklıklarla devam edecek. 8 Ağustos Cumartesi günü, hava sıcaklığı 37 dereceye yükselecek. 9 Ağustos Pazar günü, sıcaklığın aynı seviyede kalması bekleniyor. 10 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklıkların 38 derece civarına ulaşacağı öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önlemelisiniz. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyun. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, gölge alanlarda kalmaya özen gösterin. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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