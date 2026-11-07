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Manisa Hava Durumu! 07 Kasım Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 7 Kasım 2026 itibarıyla hava durumu 20 derece civarındadır. Bugün güneşli bir sabah geçiren halk, gün içerisinde hafif bulutlu bir manzarayla karşılaşabilir. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Dışarı çıkacakların rahat kıyafetler tercih etmesi ve yağışlı günlere karşı hazırlıklı olması önemlidir. Akşam saatlerinde serinleyecek hava için kalın giysiler önerilmektedir. Hava durumunu dikkatle izlemek, planlarınızı etkileyebilir.

Manisa Hava Durumu! 07 Kasım Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 7 Kasım 2026 itibarıyla Manisa'da hava durumu 20 derece civarında. Manisa halkı güneşli bir sabaha uyanıyor. Gün içerisinde hafif bulutlu bir manzarayla karşılaşabiliriz. Havanın 19 - 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde ufak bir sıcaklık artışı yaşanması mümkün. Dışarıda vakit geçireceklerin rahat kıyafetler tercih etmesi önemli. Bugünkü hava durumu, çoğu insan için enerjik bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor.

Manisa'daki hava durumu sadece bugünün konusu değil. Önümüzdeki günlerde de göz önünde bulundurulması gereken bir durum var. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklık 17 - 20 derece arasında dalgalanabilir. Yağışlı günlerin de olacağı öngörülüyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumu tahminine dikkat etmek faydalı olabilir. Özellikle çocuklu aileler ve yaşlıların hava koşullarına uygun giyinmeleri kritik.

Bu dönem içerisinde ani sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmak önem taşıyor. Dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında bir şemsiye bulundurması faydalı olabilir. Yağışlı günlerde bu önlem sizi sürprizlerden koruyacaktır. Ayrıca, gün batımından sonra havanın serinlemesi durumunu da unutmamalısınız. Akşam saatlerinde kalın bir hırka veya ceket almayı düşünmelisiniz. Sabah erken saatlerde dışarıda olmayı planlıyorsanız, gün ışığının henüz belirgin olmadığını hatırlamalısınız. Soğuk havanın etkileri daha fazla hissedilebilir.

Manisa'daki hava durumu şu an ve önümüzdeki günler için dikkate alınması gereken bir faktördür. Gün boyunca değişkenlik göstermesi muhtemel hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Plan yapmanız, hem ferahlık hem de sağlığınız açısından önemlidir. Manisa'nın havasını yakından takip etmek, gün içindeki hava şartlarına hazırlıklı olmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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