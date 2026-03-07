Manisa Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 16 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 16 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük. Bu durum, Manisa'daki hava durumunun keyifli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Mart Pazar günü sıcaklık 2 ile 16 derece arasında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 9 Mart Pazartesi günü sıcaklık 1 ile 17 derece arasında değişecek. Bol güneş ışığı altında bir gün geçireceğiz. 10 Mart Salı günü sıcaklık 3 ile 18 derece arasında olacak. Güneşli bir hava hakim olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak ruh halinizi iyileştirebilir. Enerjinizi artırmak da mümkün. Hafif rüzgarlar ve düşük nem outside vakit geçirirken rahatsızlık yaratmayacaktır.

Hava sıcaklıkları sabah ve akşam saatlerinde daha düşük olabilir. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gün içinde rahat ve hafif kıyafetlerle dışarıda vakit geçirebilirsiniz.

Manisa'da 7 Mart Cumartesi ve önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.