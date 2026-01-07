Manisa Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 19 derece civarında başlayacak. Gün içinde sıcaklık 13 ile 19 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Manisa'daki hava, ılıman ve rahat bir gün olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 8 Ocak Perşembe günü, azalan şiddetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 5 ile 16 derece arasında olacak. 9 Ocak Cuma günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Bu gün sıcaklık 4 ile 10 derece arasında seyredecek. 10 Ocak Cumartesi günü ise çok bulutlu bir hava durumu tahmin ediliyor. Sıcaklık 9 ile 12 derece arasında olacak.

Bu değişken hava koşulları, özellikle 8 Ocak'taki şiddetli yağış için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmelisiniz. Uygun kıyafetler seçmek, gününüzü daha konforlu hale getirebilir. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve giysiler tercih etmek önemlidir. Bu, ıslanmanızı azaltacaktır.

Manisa'daki hava durumu önümüzdeki günlerde farklılık gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve güvenli bir deneyim sağlar.