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Manisa Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa’da 7 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklık 32-34 derece arasında seyrederken, nem oranı %20-24 düzeyinde kalacak. Kuzeyden esecek rüzgarın hızı 5-7 kilometre olacak. Hava tamamen kuru ve yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların bol su içmeleri ve güneş ışınlarından korunmaları öneriliyor. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkatli olmalı.

Manisa Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Manisa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 7 Temmuz 2026 Salı. Manisa'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 32 - 34 derece civarında seyredecek. Nem oranı %20 - %24 arasında kalacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 5 - 7 kilometre hızla esecek. Yağış ihtimali %0. Yani hava tamamen kuru olacak.

Bu sıcak ve kuru hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum. Gün boyunca bol su içmek faydalı olacak. Güneş ışınlarından korunmak, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak akıllıca olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 8 Temmuz Çarşamba gününde sıcaklık 33 - 35 derece arasında olacak. 9 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 34 - 36 derece civarında olacak. Nem oranı %20 - %25 arasında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 5 - 7 kilometre hızla esecek. Yağış ihtimali yine %0. Hava tamamen kuru kalacak.

Bu sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların şapka kullanmaları önemlidir. Ayrıca, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmaları gerekmektedir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve kuru olacak. Bu koşullarda su tüketimine özen göstermek önemlidir. Güneşten korunmak ve aşırı sıcaklardan kaçınmak sağlığınız için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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