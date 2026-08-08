Manisa Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 37 ile 38 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 22 ile 23 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar, Manisa'nın Ağustos ayı iklimine uygun. Yüksek sıcaklık ve düşük nem oranı ile bol güneş ışığı bekleniyor.

Hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun. Ancak, öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olunması şart. Sıcak havada vücut ısısı hızla yükselebilir. Bu durum güneş çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bol su içmek öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak da önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklıkları 37 ile 38 derece, gece sıcaklıkları 23 ile 24 derece olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü ise gündüz sıcaklıkları 36 ile 37 derece arasında, gece sıcaklıkları yine 23 ile 24 derece civarında kalacak. 11 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklıkları 37 ile 38 derece, gece sıcaklıkları 23 ile 24 derece olacak. Sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle dikkatli olmak gerekiyor.

Manisa'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi ve sonraki günler için hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların gerekli önlemleri alması önemlidir. Dışarıda zaman geçirenlerin yüksek sıcaklıkların olumsuz etkilerinden korunması büyük önem taşır.