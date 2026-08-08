HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 37 ile 38 derece arasında olacak. Yüksek sıcaklık ve düşük nem, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Ancak, öğle saatlerinde dikkatli olunması gerekiyor. Su tüketimi de önem kazanıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak kalacak. Dışarıda zaman geçirenler, sağlıklarını korumalıdır.

Manisa Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Manisa'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 37 ile 38 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 22 ile 23 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar, Manisa'nın Ağustos ayı iklimine uygun. Yüksek sıcaklık ve düşük nem oranı ile bol güneş ışığı bekleniyor.

Hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun. Ancak, öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olunması şart. Sıcak havada vücut ısısı hızla yükselebilir. Bu durum güneş çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bol su içmek öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak da önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklıkları 37 ile 38 derece, gece sıcaklıkları 23 ile 24 derece olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü ise gündüz sıcaklıkları 36 ile 37 derece arasında, gece sıcaklıkları yine 23 ile 24 derece civarında kalacak. 11 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklıkları 37 ile 38 derece, gece sıcaklıkları 23 ile 24 derece olacak. Sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle dikkatli olmak gerekiyor.

Manisa'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi ve sonraki günler için hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların gerekli önlemleri alması önemlidir. Dışarıda zaman geçirenlerin yüksek sıcaklıkların olumsuz etkilerinden korunması büyük önem taşır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halk otobüsünde yumruklu kavga kameradaHalk otobüsünde yumruklu kavga kamerada
Yol ortasında “koca” kavgası: “Adım elinden, çatlaaa!”Yol ortasında “koca” kavgası: “Adım elinden, çatlaaa!”

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.