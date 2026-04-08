Manisa Hava Durumu! 08 Nisan Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 8 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağışlıdır. Öğle ve akşam saatlerinde bulutlu ve serin olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 19-20 derece civarındadır. Gece sıcaklıkları ise 5-6 derece arasında seyredecek. Bu dönemde nem oranı yüksek beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. 9 Nisan Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülmesi muhtemeldir. Gündüz sıcaklıkları 16-17 derece, gece ise 4-5 derece arasında kalacaktır. 10 Nisan Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 15-16 derece, gece sıcaklıkları ise 3-4 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmek önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almak faydalı olabilir. Su geçirmez mont da tercih edilebilir. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı kat kat giyinmek önerilmektedir. Vücut ısısını korumak bu sayede daha kolay olacaktır. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Olası aksaklıkların önüne geçmek için bu önemlidir.