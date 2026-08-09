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Manisa Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 9 Ağustos 2026 Pazar, sıcak ve güneşli bir gün olacak. Hava sıcaklığı gündüzleri 37 dereceye ulaşırken, geceleri 24 derece civarında kalacak. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar beklentisi sürüyor. 10 Ağustos'ta 37, 11 Ağustos'ta 38 ve 12 Ağustos'ta 39 dereceye çıkması öngörülüyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalmamak ve bol su içmek sağlığı koruma açısından önem taşıyor.

Manisa Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Manisa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Manisa'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 24 derece civarında kalacak. Bu sıcaklıklar Manisa'nın yaz iklimine işaret ediyor. Yüksek sıcaklıklarla güneşli günler yaşanacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 37 derece civarında bekleniyor. 11 Ağustos Salı günü 38 dereceye çıkması öngörülüyor. 12 Ağustos Çarşamba günü ise sıcaklık 39 dereceye ulaşacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık daha da hissedilecek.

Bu sıcak günlerde dikkat edilmesi gereken konular var. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalı. Gölgelik alanlarda dinlenmek önemlidir. Ayrıca bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek önerilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00 ile 16:00 saatlerinde dışarıda durmamak faydalı olabilir.

Manisa'daki hava durumu yüksek sıcaklıklarla güneşli günlerin devam edeceği şekilde ilerleyecek. Bu nedenle sıcak havaya karşı önlemler almak gerekli. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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