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Manisa Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 9 Kasım'da hava durumu kapalı ve hafif soğuk. Sıcaklık 20 dereceye yakın seyrederken, gün boyunca ceket bulundurmak faydalı. Gelecek günlerde sıcaklık 22-25 dereceye yükselecek. Hava koşullarında dalgalanmalar yaşanabileceğinden, açık alan etkinlikleri için doğru kıyafet seçimine dikkat edilmesi gerekiyor. Rüzgarın etkisiyle ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, gününüzü daha keyifli hale getirebilir.

Manisa Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Manisa, 9 Kasım Pazartesi 2026 tarihi itibarıyla belirgin bir hava durumu sunuyor. Havada kapalı bir gökyüzü var. Hafif soğuk rüzgarlar hissediliyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Bu hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için can sıkıcı olabilir. Ancak Manisa’nın doğal güzelliklerini keşfetmek için ideal bir fırsat sunuyor. Kapalı hava, kültürel mekanları ziyaret edenler için keyifli bir atmosfer sağlıyor.

Bugünkü hava nasıl? Toleranslı bir soğukluk hakim. Sabah saatlerinde hava biraz daha serin. Gün ortasında sıcaklık 19-22 derece arasında değişiyor. Bu durum, gömlekler için uygun bir seçim olmasını sağlıyor. Dışarı çıkacak olanların yanında ceket bulundurmaları faydalı. Akşam saatlerinde hava daha da serinleyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Manisa’da yarından itibaren hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 22-25 derece arasında seyredecek. Ancak dikkatli olunması gereken bir durum var. Hava koşullarında dalgalanmalar olabilir. Açık alan etkinlikleri veya dışarıda uzun süre kalmak için doğru kıyafet seçimi önemli. Doğru kıyafetler, sıcaklık değişimlerinde ve rüzgarlı günlerde koruma sağlayacak.

Ulaşım durumuna dikkat edilmesi gerekiyor. Rüzgarın güçlenmesi bekleniyor. Manisa'nın sokaklarında yürüyüş yaparken ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olun. Açık alan etkinlikleriniz varsa hava durumunu göz önünde bulundurarak planlarınızı güncelleyebilirsiniz.

Sonuç olarak, Manisa'daki hava durumu bugün kapalı ve serin. Ancak önümüzdeki günlerde daha sıcak havalar bekleniyor. Havanın dalgalı seyrini takip etmek, günlük aktivitelerinizi düzenlemenizde yardımcı olacaktır. Kendinizi korumak önemlidir. Hava durumu her zaman değişebilir. Bu nedenle hazırlıklı olmak, gününüzü daha keyifli hale getirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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