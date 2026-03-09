Manisa Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 9 Mart Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların 18 - 20 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Güzel havayı açık hava etkinlikleri için değerlendirmek mümkün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 10 Mart Salı günü sıcaklıkların 19 - 21 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 11 Mart Çarşamba günü de aynı sıcaklıklar bekleniyor. Bu süreçte açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulacak.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu saatlerde dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gün içinde ise rahat ve hafif kıyafetlerle dışarıda vakit geçirmek elzem.

Bu güzel havayı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için harika bir fırsat sunuluyor.