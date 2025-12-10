Manisa Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Aralık 2025 Çarşamba. Manisa'da hava durumu ılıman ve bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 12 dereceyi bulacak. Akşam hava sıcaklığı ise 4 dereceye düşecek. Nem oranı %85 civarında olacak. Rüzgar hızı 6.8 km/saat seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 08:12’dir. Gün batımı saati ise 17:45 olarak hesaplanmıştır.

Manisa'da bugünün hava durumu, sabah ve akşam serinlik hissi yaratacak. Günün erken ve geç saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler tercih etmek önemlidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme problemi yaşanabilir. Bu nedenle, gün boyunca su tüketimini artırmak faydalı olacaktır. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler giymek de önerilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman olacak. 11 Aralık Perşembe günü gündüz sıcaklığı 13 derece civarına yükselecek. Gece sıcaklığı ise 3 dereceye düşecek. 12 Aralık Cuma günü gündüz sıcaklığı yine 13 derece civarında kalacak. Gece sıcaklığı ise 4 derece civarına ulaşacak. 13 Aralık Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 14 dereceyi bulacak. Gece sıcaklığı 3 dereceye düşmesi bekleniyor.

Bu dönem, gündüz ve gece sıcaklıkları arasında farklar olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Günün erken ve geç saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücudu korumak için bu yöntem faydalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle su tüketiminiz üzerinde durmalısınız. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler giymek tavsiye edilir.

Manisa'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu ılıman ve bulutlu kalacak. Günlük planlarınızda sabah ve akşam saatlerindeki serinliği göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Su tüketimini artırmak da önemli bir adımdır.