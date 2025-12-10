HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu ılıman, bulutlu ve serinlik hissi yaratacak. Gündüz sıcaklığı 12 derece, akşam ise 4 derece olarak ölçülecek. Yüksek nem oranı %85 düzeyinde olacak. Bu nedenle su tüketimine dikkat etmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı uygun kıyafetler tercih etmek, gün boyunca rahat hissetmenizi sağlayacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek.

Manisa Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 10 Aralık 2025 Çarşamba. Manisa'da hava durumu ılıman ve bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 12 dereceyi bulacak. Akşam hava sıcaklığı ise 4 dereceye düşecek. Nem oranı %85 civarında olacak. Rüzgar hızı 6.8 km/saat seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 08:12’dir. Gün batımı saati ise 17:45 olarak hesaplanmıştır.

Manisa'da bugünün hava durumu, sabah ve akşam serinlik hissi yaratacak. Günün erken ve geç saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler tercih etmek önemlidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme problemi yaşanabilir. Bu nedenle, gün boyunca su tüketimini artırmak faydalı olacaktır. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler giymek de önerilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman olacak. 11 Aralık Perşembe günü gündüz sıcaklığı 13 derece civarına yükselecek. Gece sıcaklığı ise 3 dereceye düşecek. 12 Aralık Cuma günü gündüz sıcaklığı yine 13 derece civarında kalacak. Gece sıcaklığı ise 4 derece civarına ulaşacak. 13 Aralık Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 14 dereceyi bulacak. Gece sıcaklığı 3 dereceye düşmesi bekleniyor.

Bu dönem, gündüz ve gece sıcaklıkları arasında farklar olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Günün erken ve geç saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücudu korumak için bu yöntem faydalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle su tüketiminiz üzerinde durmalısınız. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler giymek tavsiye edilir.

Manisa'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu ılıman ve bulutlu kalacak. Günlük planlarınızda sabah ve akşam saatlerindeki serinliği göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Su tüketimini artırmak da önemli bir adımdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tunç: "Hiçbir makam yargı makamlarına talimat veremez"Bakan Tunç: "Hiçbir makam yargı makamlarına talimat veremez"
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıBoşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.