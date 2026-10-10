Manisa Hava Durumu! 10 Ekim Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

10 Ekim 2026 itibarıyla Manisa'da hava durumu oldukça keyifli. Güneşli bir gün geçiyor. Sıcaklık değerleri 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik var. Ancak ilerleyen saatlerde sıcaklık artacak. Gün ortası, açık hava etkinlikleri için çok uygun bir zaman. Dışarıda vakit geçirecekler için güneşin tadını çıkaracakları bir hava durumu mevcut.

Manisa'daki hava durumu oldukça elverişli. Açık hava etkinlikleri için harika bir gün. Parkta yürüyüş yapmak veya piknik yapmak için ideal. Fakat dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Güneş ısısı öğle saatlerinde bunaltıcı hale gelebilir. Dışarı çıkacaklar, serin tutacak hafif kıyafetler tercih etmelidir. Ayrıca mutlaka güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Bu şekilde güneş yanıklarından korunmuş olursunuz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. Pazartesi günü sıcaklığın 18 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu süreçte havanın parçalı bulutlu olması olası. Bunun yanı sıra gün içinde hafif yağış da görülebilir. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak plan yapmanız faydalı olacaktır. Dışarıda zaman geçirecekler, yağışlar için şemsiye bulundurmalıdır.

Salı günü sıcaklık tekrar artış gösterir. 20 dereceye yaklaşması bekleniyor. Bu günler, açık hava etkinlikleri için oldukça uygun. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bölge halkının sabah erken saatlerde dışarı çıkmayı planlaması halinde kalın giysiler giymesi önemli. Böylece olası soğuk havadan korunmuş olursunuz.

Manisa'da bugün hava durumu hoş. Gelecek günler için hazırlıklı olmak önemlidir. Zaman zaman değişebilen hava koşulları günlük yaşamı etkileyebilir. Bu nedenle etkinliklerde hava durumunu dikkate almak, keyfinizi artırır. Hava ne olursa olsun, önlemlerle her anın tadını çıkarmak mümkündür.