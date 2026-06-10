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Manisa Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 10 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Günlük sıcaklık 32-33 derece seviyelerine çıkacakken, gece sıcaklıkları 17-18 derece arasında olacak. Nem oranı %55-60 düzeyinde. Yağış olasılığı ise %0-10 aralığında bulunuyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcak hava koşulları devam edecek, bu nedenle dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmasında fayda var. Bol su tüketmeye ve uygun kıyafetler giymeye özen gösterilmelidir.

Manisa Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü, Manisa'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32 - 33 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 17 - 18 derece arasında kalacak. Nem oranı %55 - %60 düzeyinde olacak. Rüzgar hızı 4 - 5 km/saat seviyelerinde seyredecek. Bu sıcaklıklar, Manisa'nın Ege iklimine uyuyor. Haziran ayı ortalaması ile benzerlik gösteriyor.

Manisa'da yağış ihtimali oldukça düşük. Yağış olasılığı %0 - %10 arasında değişiyor. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Hava koşulları açık olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Haziran Perşembe günü sıcaklık 33 - 34 derece olarak tahmin ediliyor. 12 Haziran Cuma günü de sıcaklık 33 - 34 derece arasında olacak. 13 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 29 - 30 dereceye düşecek. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması lazım. Günlük aktiviteler sabah veya akşam saatlerine kaydırılabilir. Bu, aşırı sıcaklardan korunmaya yardımcı olur. Bol su tüketimi önerilir. Güneşten korunmak için uygun kıyafetler seçmek de faydalıdır.

Manisa'da 10 Haziran 2026 Çarşamba günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız önemlidir. Gereken önlemleri almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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