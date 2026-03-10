Manisa Hava Durumu! 10 Mart Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18 derece civarında olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Gece saatlerinde sıcaklık 2 ila 3 derece arasında kalacak. Bu nedenle akşamları hafif bir ceket almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Mart Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ila 20 derece arasında olacak. 12 Mart Perşembe günü yüksek bulutlar arasında güneş görünecek. Sıcaklıklar yine 19 ila 20 derece civarını bulacak. 13 Mart Cuma günü ise kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 18 ila 19 derece arasında seyredecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gün içinde rahat ve hafif kıyafetlerle dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Doğanın keyfini çıkarma fırsatınız olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olacaktır. Bu zamanlarda yanınıza bir ceket almanız önemlidir. Güneşli günlerde güneş kremi ve şapka kullanmayı unutmayın. Böylece cildinizi koruyabilirsiniz. Bol sıvı tüketerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz.

Manisa'da 10 Mart 2026 Salı günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu güneşli ve ılık olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri yapabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.