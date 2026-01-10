Manisa Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 15 derece civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif şiddette esecek. Gün doğumu saat 08:28'de, gün batımı ise 18:01'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Manisa'da değişkenlik gösterecek. 11 Ocak Pazar günü şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık 13 derece civarında olacak. 12 Ocak Pazartesi günü yağmur düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın ise 7 derece civarında olması öngörülüyor. 13 Ocak Salı günü hafif kar yağışı bekleniyor. Bu günlerde sıcaklık 4 derece civarında seyredecek.

Bu hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Yağışlı günlerde su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Aynı zamanda şemsiye taşımak da iyi bir tercih olabilir. Soğuk günlerde kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek de gereklidir. Islak zeminlerde kayma riskini azaltır.

Manisa'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu olarak geçecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak da önem taşımaktadır.