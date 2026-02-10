HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 10 Şubat Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 10 Şubat 2026 Salı günü serin hava koşulları hakim. Gündüz sıcaklık 11 derece, akşam ise 9 dereceye düşüyor. Sürekli yağmur bekleniyor ve rüzgar güneybatıdan saatte 13 kilometre hızla esiyor. Nem oranı %91 seviyelerinde. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye taşımak faydalı olabilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 14 dereceye yükselebilir ve hafif yağışlar görülebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek her zaman önemlidir.

Manisa Hava Durumu! 10 Şubat Salı Manisa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı, Manisa'da hava durumu serin. Yağmurlar gün boyunca etkili olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatıdan esmekte. Rüzgarın hızı saatte 13 kilometre olacak. Nem oranı ise %91 seviyelerinde. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 11 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 14 dereceye yükselecek. Daha ılıman bir hava bekleniyor. Hava çok bulutlu olacak. Hafif yağışlar görülebilir. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklık yine 14 derece civarında kalacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. 13 Şubat Cuma günü sıcaklık 14 derece olacak. Hafif yağmurlar görülebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Manisa'da Şubat ayı ortalama sıcaklığı 6.2 derecedir. Bu dönemde yağışlı günlerin sayısı 7 civarındadır. Şubat ayında hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine dikkat edilmelidir. Güncel hava durumu raporları takip edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendiTEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı! İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.