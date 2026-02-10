Manisa Hava Durumu! 10 Şubat Salı Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı, Manisa'da hava durumu serin. Yağmurlar gün boyunca etkili olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatıdan esmekte. Rüzgarın hızı saatte 13 kilometre olacak. Nem oranı ise %91 seviyelerinde. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 11 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 14 dereceye yükselecek. Daha ılıman bir hava bekleniyor. Hava çok bulutlu olacak. Hafif yağışlar görülebilir. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklık yine 14 derece civarında kalacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. 13 Şubat Cuma günü sıcaklık 14 derece olacak. Hafif yağmurlar görülebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Manisa'da Şubat ayı ortalama sıcaklığı 6.2 derecedir. Bu dönemde yağışlı günlerin sayısı 7 civarındadır. Şubat ayında hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine dikkat edilmelidir. Güncel hava durumu raporları takip edilmelidir.