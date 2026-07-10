Manisa Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33 - 34 derece olacak. Gece ise sıcaklık 19 - 20 derece arasında değişecek. Nem oranı %20 - %22 seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı 1 - 2 km/s civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık 35 - 36 derece arasında olacak. Pazar günü ise sıcaklık 36 - 37 dereceye çıkacak. Nem oranı %15 - %22 arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar hızı 2 - 5 km/s seviyelerine düşecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su içmelidirler. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelidirler. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde evde kalmaya özen göstermelidirler. Güneş koruyucu ürünler kullanarak ciltlerini korumalıdırlar. Aşırı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanları tercih etmelidirler.