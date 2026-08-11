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Manisa Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 11 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 36-37 derece civarında hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 22-23 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar tipik Ağustos iklimini yansıtıyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalacakların dikkatli olması gerekiyor. Sıcak çarpması riskine karşı bol su içilmeli ve hafif giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu kullanmak da sağlık için önem taşır.

Manisa Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Manisa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Manisa'da 11 Ağustos 2026 Salı günü, hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36-37 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 22-23 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Manisa'nın Ağustos ayı iklimine uygundur. Gündüzleri sıcak, geceleri ise daha serin bir hava sunulacak.

Bugün Manisa'da hava genel olarak güneşli. Hava sıcaklığı 36-37 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 22-23 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar, tipik Ağustos ayı iklimi ile uyumlu. Gündüzleri sıcak, geceleri ise daha serin bir hava görülecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Ağustos Çarşamba günü sıcaklıkların 36-37 derece civarında olması tahmin ediliyor. 13 Ağustos Perşembe günü de benzer sıcaklıkların sürmesi bekleniyor. 14 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 34-35 dereceye düşebilir. Bu dönemde hava genellikle güneşli geçecek. Sıcaklıklar yüksek seviyelerde kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler, önlem almalı. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içilmesi gerekiyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt korunmalı. Güneş gözlüğü takarak gözler UV ışınlarından korunmalıdır. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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