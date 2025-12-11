Manisa Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Bugün 11 Aralık 2025 Perşembe. Manisa'da hava genellikle güneşli. Hava parçalı bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında. Gece ise 3 derece olması bekleniyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Manisa'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Aralık Cuma günü sıcaklık 14 derece olacak. 13 Aralık Cumartesi günü ise 13 derece civarında seyredecek. Hafta sonu boyunca hava açık ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle erken saatlerde dışarı çıkarken hafif mont veya ceket almak faydalıdır. Gün içinde rahat ve hafif kıyafetlerle dışarıda vakit geçirebilirsiniz.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyretmesi tarım ve hayvancılık için uygun koşullar sunuyor. Çiftçilerin sulama ve hayvan bakımı konusundaki rutinlerini sürdürmeleri önemlidir.

Sonuç olarak Manisa'da 11 Aralık Perşembe ve sonraki günlerde hava durumu elverişli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde daha serin olabileceğini unutmamak yeterlidir. Buna göre hazırlıklı olmak önemlidir.