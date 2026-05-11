Manisa Hava Durumu! 11 Mayıs Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Mayıs 2026 Pazartesi, Manisa'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece civarında. Gece saatlerinde ise sıcaklık 14 ile 15 derece arasında seyrediyor. Gökyüzü genellikle açık ve güneşli olacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Salı günü, 12 Mayıs 2026, hava sıcaklıkları gündüz 29 ile 30 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 16 ile 17 derece civarında seyredecek. Gökyüzü açık ve güneşli kalmaya devam edecek. Çarşamba günü, 13 Mayıs 2026, hava sıcaklıkları gündüz 28 ile 29 derece arasında olacak. Gece ise 16 ile 17 derece civarında olacak. Gökyüzü yine açık ve güneşli olacak.

Perşembe günü, 14 Mayıs 2026, hava sıcaklıkları gündüz 24 ile 25 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 11 ile 12 derece olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu güzel havaların tadını çıkarırken, özellikle Perşembe günü için hazırlıklı olmakta fayda var. Gök gürültülü sağanak yağışlar, ani ve yoğun yağışlara neden olabilir.

Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız akıllıca olacaktır. Ayrıca, hava sıcaklıkları gündüzleri yüksek. Bol su içmeyi ve güneşten korunmayı ihmal etmemelisiniz. Gündüzleri güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanabilirsiniz. Bu şekilde hem sağlığınızı korur hem de havanın tadını çıkarabilirsiniz.