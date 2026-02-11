HABER

Manisa Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 11 Şubat 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah 9 derece olan sıcaklık, gündüz 14 dereceye yükselecek ve hafif yağmur bekleniyor. Akşam 12 dereceye düştükten sonra gece 11 dereceye gerileyecek. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Şubat'ta sıcaklıklar yine 14 derece civarında olacak ve sağanak yağışlar görülecek. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak gerekiyor.

Zeynel Eren Ölüç

11 Şubat 2026 Çarşamba günü Manisa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 9 derece olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 14 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Yağmurlu bir hava etkili olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11 derece olacak. Hafif yağışlı bir hava devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenliğini sürdürecek. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 14 derece civarında olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. 13 Şubat Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar yine 14 derece civarında kalacak. 14 Şubat Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 19 dereceye yükselecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yağışlı günlerde şemsiye ya da yağmurluk almayı unutmayın. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmek daha iyi olacaktır.

