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Manisa Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 11 Temmuz 2026 tarihi, açık ve güneşli hava ile karşılanacak. Gündüz sıcaklık 35 dereceyi bulacakken, gece 19 ile 20 derece arasında bir düşüş yaşanacak. 12 Temmuz'da sıcaklık 36 ile 37 dereceye çıkacak. Bu sıcak günlerde güneş ışınları etkili olacak. Güvende kalmak için şapka takmak, bol su içmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca gölgede kalmak, sıcaktan koruyacaktır.

Manisa Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Manisa'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 35 derece civarında olacak. Gece ise 19 ile 20 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar yaz aylarının tipik özelliklerini gösterecek. Sıcak ve kuru bir hava koşulu hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 12 Temmuz Pazar günü sıcaklık 36 ile 37 derece arasında olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü ise 35 ile 36 derece bekleniyor. Bu süre zarfında yağış olmayacak. Hava genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekecek. Güneş ışınları dik açıyla vuracak. Bu nedenle şapka veya şemsiye kullanmak faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengeleyecektir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Mümkünse gölgeli alanlarda zaman geçirmek önerilir.

Manisa'da hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak, sağlıklı bir hafta geçirmenizi dileriz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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