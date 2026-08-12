Manisa Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gün içinde hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 25 dereceye düşmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar Manisa'nın yaz koşullarına uygun. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuluyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiyor. 13 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 36 dereceye çıkacak. 14 Ağustos Cuma günü 34 dereceyi göreceğiz. 15 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 32 derece civarında olacak. Yaz mevsimi sona yaklaşırken hafif bir serinleme bekleniyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmak gerekiyor. Bol su tüketimi sağlıklı bir tercih. Hafif ve açık renkli giysiler önem taşıyor. Güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalı. Öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.

Manisa'da hava durumu önümüzdeki günlerde daha rahat bir hale gelecek. Sıcaklıklar hafifçe düşüyor. Yazın son günlerinde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.