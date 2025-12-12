Manisa Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Aralık 2025 Cuma günü, Manisa'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında. Gece ise sıcaklık 6 derece civarında olacak. Nem oranı %76 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise 13.8 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:16'da. Gün batımı ise 17:44'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde Manisa'da hava koşullarının benzer şekilde devam edeceği öngörülüyor. 13 Aralık Cumartesi hava sıcaklığı 14 derece civarında olacak. 14 Aralık Pazar ise sıcaklık 13 derece civarında tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde hava açık ve güneşli kalacak.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Bu nedenle özellikle bu saatlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz.