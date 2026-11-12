Manisa Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 12 Kasım 2026 tarihi, bir kış gününe işaret ediyor. Hava durumu, parçalı bulutlu olarak bekleniyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde serinlik hissedilecek. İlerleyen saatlerde hava ılımanlaşacak. Bu, Manisa'nın güzelliklerini keşfetmek isteyenler için cazip bir fırsat sunuyor. Dışarı çıkmayı planlayanlar için gün içinde hafif bir rüzgar hissedilecek. Manisa’da bu tür havalarda yürüyüş yapmak veya piknik planlamak oldukça keyifli oluyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Manisa'da daha stabil görünecek. Hafta sonuna yaklaşırken sıcaklık 20 derece civarlarına yükselebilir. Genel olarak rahatlayıcı bir hava hakim olacak. Ancak, gün içinde ani sıcaklık değişimleri yaşanabilir. Bu sebeple kıyafet tercihinizi hafif katmanlı yapmalısınız. Akşamları serin olabileceği için yanınıza bir hırka almayı unutmayın. Manisa’nın doğal parkları ve tarihi mekânları, bu havalarda ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Hava durumu, dış mekan aktivitelerini planlama açısından önemlidir. Bugünkü hava koşullarının tadını çıkarırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Mevsim değişiklikleri sağlık sorunlarına yol açabilir. Kendinize iyi bakmak önem taşıyor. Bol su içmek, dengeli beslenmek ve vücudu sıcak tutmak gerekiyor. Bu, soğuk algınlığı veya grip gibi rahatsızlıklarla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.

Genel olarak Manisa'da 12 Kasım tarihli hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Sıcaklık değişimlerine dikkat etmek şart. Doğanın tadını çıkarmak için harika bir gün var. Manisa'nın sunduğu güzellikleri keşfetmek için fırsattan yararlanmalısınız. Manisa’nın mevsim geçişlerindeki dengeli hava durumu, açık havada keyifli saatler geçirmenize olanak tanır. Bir parka ya da yeşil alana gitmek bile ruhunuzu dinlendirir. Enerjinizi tazelemenize yardımcı olur.