Manisa Hava Durumu! 12 Mayıs Salı Manisa hava durumu nasıl?

12 Mayıs 2026 Salı günü, Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 28 - 29 derece civarında. Gece ise sıcaklık 14 - 15 derece arasında kalacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 28 derece, gece 17 derece olacak. Rüzgar güneybatıdan esecek. Rüzgar hızı 9 - 19 kilometre arasında tahmin ediliyor. Nem oranı gündüz %35, gece ise %68 olacak. Bu hava, açık hava etkinlikleri için idealdir.

Önümüzdeki günlerde Manisa'da hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. 13 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 27 - 28 derece olacak. 14 Mayıs Perşembe günü ise 23 - 25 derece civarında seyredecek. 15 Mayıs Cuma günü sıcaklığın 22 - 23 derece olması bekleniyor. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 22 - 28 derece arasında. Geceleri sıcaklıklar 10 - 16 derece arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar hızları saatte 5 - 7 kilometre civarında olacak. Bu sıcak hava, açık hava etkinlikleri için uygundur.

Bu sıcak günlerde güneşe çıkarken dikkatli olunmalıdır. Koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek, aşırı sıcaklardan korunmaya yardımcı olacaktır. Yüksek sıcaklıkların olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmamaya özen gösterilmelidir. Sağlığınızı korumak için bu önerilere uymak faydalı olacaktır.