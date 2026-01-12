Manisa Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

12 Ocak Pazartesi günü Manisa'da hava durumu sabah saatlerinde hafif yağışlı başlayacak. Çisenti şeklinde bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 6 derecede olacak. Öğleden sonra yağışların azalması planlanıyor. Hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Günün ilk yarısında dışarı çıkarken şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman hale gelecek. 13 Ocak Salı günü genellikle güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar ise 0 ile 6 derece arasında seyredecek. 14 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında artacak. Hava daha sıcak geçecek. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 2 ile 14 derece arasında olacak. Hava puslu ve güneşli bir görünüm kazanacak.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Hava koşulları trafik durumunu da etkileyebilir. Yolculuklarınızı planlarken bu durumu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Önlemler almak her zaman iyi bir fikirdir.