HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 12 Ocak Pazartesi günü hava durumu hafif yağışlı başlayacak. Sıcaklıkler 0 ile 6 derece arasında seyredecek. Öğleden sonra yağışların azalması ve hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Takip eden günlerde hava daha ılıman hale gelecek. 13 Ocak Salı güneşli bir hava bekleniyor. 14 ve 15 Ocak günlerinde sıcaklıklar artacak. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Mont ve uygun kıyafetler bulundurmak faydalı olacaktır.

Manisa Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

12 Ocak Pazartesi günü Manisa'da hava durumu sabah saatlerinde hafif yağışlı başlayacak. Çisenti şeklinde bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 6 derecede olacak. Öğleden sonra yağışların azalması planlanıyor. Hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Günün ilk yarısında dışarı çıkarken şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman hale gelecek. 13 Ocak Salı günü genellikle güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar ise 0 ile 6 derece arasında seyredecek. 14 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında artacak. Hava daha sıcak geçecek. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 2 ile 14 derece arasında olacak. Hava puslu ve güneşli bir görünüm kazanacak.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Hava koşulları trafik durumunu da etkileyebilir. Yolculuklarınızı planlarken bu durumu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Önlemler almak her zaman iyi bir fikirdir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da kar yağışı başladı!İstanbul'da kar yağışı başladı!
Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız'Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.