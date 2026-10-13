Manisa Hava Durumu! 13 Ekim Salı Manisa hava durumu nasıl?

Bugün 13 Ekim Salı 2026. Manisa'daki hava durumu oldukça keyifli. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Gün ilerledikçe sıcaklık 20 derece civarına yükseliyor. Genel olarak güneşli bir hava bekleniyor. Ancak zaman zaman bulutlu anlar da yaşanabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Hafif bir ceket almanız hoşunuza gidebilir. Manisa'daki bu güzel hava, dışarıda vakit geçirmek için mükemmel. Doğa yürüyüşleri yapmak da bu havada oldukça keyiflidir. Bugünün havası, hafif bir esinti ile güneşli saatler sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. 14 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 19-21 derece arasında olacak. O gün yer yer bulutlu bir hava bekleniyor. Güneş de arada bir görünme şansına sahip. Ardından gelen günlerde sıcaklık 21-23 dereceye yükselebilir. Bu, daha sıcak günlerin kapıda olduğu anlamına geliyor. Ancak zaman zaman hafif yağışların yaşanabileceği uyarıları yapılıyor. Dışarıda zaman geçirecek olanlar için önlemler almak önem taşıyor.

Hava durumundaki değişiklikler insanları etkileyebilir. Bu durumda katmanlı bir giyim yaklaşımı benimsemek iyi bir fikir. Güneşli saatlerde hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Akşam saatlerinde bir üst katman eklemek sizi rahat tutar. Ayrıca yağışlı anlar için şemsiye taşımak faydalı olur. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek de önemlidir. Manisa'da yazdan sonbahara geçiş dönemindeyiz. Bu süreçte hava aniden değişebilir. Karşılaşılabilecek hava koşullarına göre esnek planlar, gününüzü keyifli kılabilir.

Manisa hava durumu ile ilgili gelişmeleri takip etmek gereklidir. Dışarıda plan yapıyorsanız, hava trendlerini izlemek önemli. Anlık değişikliklere hızlıca yanıt verebilmek için bu şarttır. Sıcak havalardan soğuk günlere geçerken doğanın tadını çıkarmak en güzel şeydir.