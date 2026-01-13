Manisa Hava Durumu! 13 Ocak Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 13 Ocak 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 5 derece civarına ulaşacak. Gece ise 0 derece civarında seyredecek. Gün boyunca hava genellikle 0 ile 5 derece arasında değişecek.

14 Ocak Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 11 dereceye çıkacak. Gece ise sıcaklık 2 derece civarında olacak. 15 Ocak Perşembe günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklık 14 dereceye yükselecek. Gece sıcaklık 3 derecede kalacak. 16 Ocak Cuma günü hava parçalı az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 15 derece olacak. Gece ise 5 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olacak. Dışarı çıkarken sıcak tutacak giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde daha hafif kıyafetlerle rahatça vakit geçirebilirsiniz.

Hava sıcaklıklarının gündüz ve gece arasında belirgin farklar göstereceğini unutmamak önemli. Günün farklı saatlerinde farklı kıyafet seçenekleriyle hazırlıklı olmak konforlu kalmanıza yardımcı olacaktır.

