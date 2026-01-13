HABER

Manisa Hava Durumu! 13 Ocak Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 13-16 Ocak tarihleri arasında hava durumu açık ve güneşli bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklık 5 ile 15 derece arasında değişirken, gece 0 ile 5 derece arasında kalacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sağlanacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysilerin tercih edilmesi, gün boyunca rahat hissetmeyi sağlayacak. Hava sıcaklıklarındaki bu değişiklikler, giyimde dikkat edilmesi gereken unsurları ortaya koyuyor.

Taner Şahin

Manisa'da 13 Ocak 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 5 derece civarına ulaşacak. Gece ise 0 derece civarında seyredecek. Gün boyunca hava genellikle 0 ile 5 derece arasında değişecek.

14 Ocak Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 11 dereceye çıkacak. Gece ise sıcaklık 2 derece civarında olacak. 15 Ocak Perşembe günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklık 14 dereceye yükselecek. Gece sıcaklık 3 derecede kalacak. 16 Ocak Cuma günü hava parçalı az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 15 derece olacak. Gece ise 5 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olacak. Dışarı çıkarken sıcak tutacak giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde daha hafif kıyafetlerle rahatça vakit geçirebilirsiniz.

Hava sıcaklıklarının gündüz ve gece arasında belirgin farklar göstereceğini unutmamak önemli. Günün farklı saatlerinde farklı kıyafet seçenekleriyle hazırlıklı olmak konforlu kalmanıza yardımcı olacaktır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 5 ile 15 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 0 ile 5 derece arasında seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih etmek uygun olacaktır. Gündüz daha hafif kıyafetlerle dışarı çıkmak keyifli bir seçenek sunacak.

