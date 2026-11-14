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Manisa Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 14 Kasım 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça ılımandır. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, güneşli bir başlangıç yapıldı. Gün içinde bazı bulutlanmalar yaşanacak. İleri günlerde sıcaklıkların 18 ile 21 derece arasında değişmesi bekleniyor. Değişken hava koşulları, dışarıda vakit geçirenler için önem taşıyor. Uygun kıyafetler seçmek, hava durumundan etkilenmemek için gereklidir.

Manisa Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 14 Kasım 2026 Cumartesi, Manisa'da hava durumu ılımandır. Doğa sonbaharın sıcak yüzünü göstermektedir. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güneşli bir başlangıç var. Gün içerisinde bazı bulutlanmalar oluşacak. Genel olarak gökyüzü açık kalacak. Manisa'da sosyal yaşam aktiftir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için fırsat sunuyor. Bugün kalın giysiler yerine hafif giysiler tercih edilmelidir. Gün ortasında hava oldukça keyifli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha karışık olabilir. Manisa'nın iklimi bu mevsimde ilginç değişimler gösterebilir. Sıcaklıkların 18 ile 21 derece arasında değişmesi bekleniyor. Değişken hava koşulları yaşanabilir. Zaman zaman hafif yağışlı günler ve serin rüzgarlar görülebilir. Açık havada vakit geçirecekler hava tahminini takip etmelidir. Bu durum önemlidir.

Mevsimde hava durumu dışarıda geçirilen zamanın kalitesini etkiler. Dışarıda uzun süre kalmayı planlıyorsanız uygun kıyafetler seçmekte fayda vardır. Kıyafetlerin hava sıcaklıklarına göre ayarlanması konforunuzu artırır. Ayrıca sağlığınızı korur. Günün erken saatlerinde ve akşam saatlerinde hava serin olabilir.

Son günlerde biriken bulutlar dikkat gerektirir. Ani hava değişimleri dışarıda vakit geçirenleri etkileyebilir. Ağaç altında veya açık alanda uzun süre kalıyorsanız dikkatli olmalısınız. Düşen yapraklar ve rüzgar koşulları ani hava değişimlerine neden olabilir. Manisa'da açık havada vakit geçirecekler, hava durumunu izlemelidir. Hava şartlarına uygun önlemler almak önemlidir.

Manisa'da bugünkü hava durumu keyifli bir gün sağlar. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına hazırlıklı olmak ise önemlidir. Dışarıda geçirilen anların keyfini artıracaktır. Mevsimin tadını çıkarmak için uygun önlemleri almak faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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