Manisa Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü, hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 - 22 derece civarında olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 12 - 14 derece arasında seyredecek. Gün boyunca yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Cuma günü, 15 Mayıs 2026, hava daha sakin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 21 - 23 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli geçecek. Gece saatlerinde sıcaklık 10 - 12 derece arasında olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün olabilir.

Cumartesi günü, 16 Mayıs 2026, hava sıcaklığı 25 - 27 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 15 - 17 derece arasında olacak. Bu gün, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olabilir.

Pazar günü, 17 Mayıs 2026, hava sıcaklığı 23 - 25 derece civarında olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 11 - 13 derece arasında seyredecek. Gün boyunca yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmeniz önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır. Gerekirse yanınıza şemsiye almayı unutmayın.