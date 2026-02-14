Manisa Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da bugün, 14 Şubat 2026 Cumartesi, hava durumu sıcak olacak. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava parçalı bulutlu. Hafif yağışlar beklentisi var. Rüzgar güneyden esecek. Hızı 15-28 kilometre arasında olacak. Nem oranı ise %59 civarında gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 15 Şubat Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar bu gün 19-22 derece civarında seyredecek. 16 Şubat Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 14-10 derece arasında değişecek. 17 Şubat Salı günü sağanak yağışlar devam edecek. Hava sıcaklıkları 15-10 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler tercih edilmeli. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurulması faydalı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmanızda yarar var. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak, gününüzü konforlu ve sağlıklı geçirmenizi sağlar.