Manisa Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak geçecek. Sıcaklık 19-22 derece arasında seyrederken, gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hafif yağış ihtimali bulunuyor. Rüzgar güneyden 15-28 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişecek. 15 Şubat Pazar günü güneşli, 16 Şubat Pazartesi ve 17 Şubat Salı günlerinde ise sağanak yağış bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli.

Seray Yalçın

Manisa'da bugün, 14 Şubat 2026 Cumartesi, hava durumu sıcak olacak. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava parçalı bulutlu. Hafif yağışlar beklentisi var. Rüzgar güneyden esecek. Hızı 15-28 kilometre arasında olacak. Nem oranı ise %59 civarında gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 15 Şubat Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar bu gün 19-22 derece civarında seyredecek. 16 Şubat Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 14-10 derece arasında değişecek. 17 Şubat Salı günü sağanak yağışlar devam edecek. Hava sıcaklıkları 15-10 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler tercih edilmeli. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurulması faydalı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmanızda yarar var. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak, gününüzü konforlu ve sağlıklı geçirmenizi sağlar.

hava durumu Manisa
