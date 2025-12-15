Manisa Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu kışın tipik özelliklerini gösteriyor. Gün boyu hava açık ve güneşli. Sıcaklık sabah 5 - 6 derece arasında. Öğle saatlerinde sıcaklık 12 - 13 derece olacak. Nem oranı %74 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise 18 km/s civarında. Gün doğumu saati 08:21, gün batımı saati 17:50.

Manisa'daki hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için güzel bir gün. Doğa fotoğrafları çekmek isteyenler için de ideal koşullar mevcut.

Önümüzdeki günlerin hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Aralık Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4 - 12 derece arasında değişecek. 17 Aralık Çarşamba günü hava güneşli olacak. Böylece sıcaklık 5 - 13 derece arasında seyredecek. 18 Aralık Perşembe günü yine güneşli hava var. Sıcaklık 6 - 14 derece olacak.

Bu dönemde hava koşulları kışı simgeliyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Don ve buzlanma riski bulunuyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yürürken dikkatli olunmalıdır. Rüzgar hızı 18 km/s civarında. Bu nedenle uygun giysiler seçmek önemlidir.

Sonuç olarak Manisa'da hava durumu 15 Aralık'ta açık hava etkinlikleri için uygun. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Kış mevsiminin getirdiği soğuk ve rüzgarlı havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sağlığınızı korumak için dikkat etmekte fayda var.